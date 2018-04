Heroes Of The Storm: Neuer PTR-Patch bringt Deckard Cain als Helden

PC

Ein Neuer Patch ist für den PTR (Testserver) von Heroes of the Storm gekommen und der bringt gleich einen Neuen Helden, den wir bereits aus Diablo kennen: Deckard Cain kommt als Unterstützer ins Spiel.

Deckard Cain ist ein Gelehrter, der sein Leben der stetigen Wissenserlangung gewidmet hat. Er war ein Ratgeber, Lehrer und Mentor für die Helden der Welt Sanktuarios und begleitete sie bereits in vielen gefährlichen Situationen.

Nun aber zu Deckards Fähigkeiten in Heroes of the Storm. Er hat einen Heiltrank, den er auf den Boden wirft und damit Verbündete heilt, den horadrischen Würfel nutzt er außerdem, um seinen Feinden zu schaden und sie zu verlangsamen. Mit seiner ultimativen Fähigkeit "Bleibt ein Weilchen" kann er zudem Gegner zum Einschlafen bringen.

Die Benutzeroberfläche des Spiels wurde auch überarbeitet. Die Heldenporträts werden in Zukunft 2D-Bilder der Charaktere darstellen, diese ersetzen die 3D-Modelle im Teamauswahlmenü. Blizzards Gedanke hinter dieser Änderung ist, dass ihr die Helden auch mit den Skins besser erkennen könnt.

Es gibt neue Grafikänderungen beim Helden Gul'dan. Seine visuellen Effekte wurden aktualisiert, man erkennt im Kampf jetzt besser welche Fähigkeit er einsetzt. Es gibt zudem weitere Änderungen bei den Helden der Klassen Spezialist, Krieger und Assassine.

Genji's Bewegungsfähigkeiten kriegen höhere Abklingzeiten und Cassias Fähigkeit "Lichtwoge" hat jetzt zwischen Einsätzen 0,25 Sekunden Abklingzeit.

Natürlich gibt es auch neue Sammelobjekte wie Ansager, Sparpakete, Skins, Reittiere, ein entferntes Reittier (Glücksbringendes Sparschweinchen), Porträts und Sprays.

Die restlichen Änderungen könnt ihr auf der offiziellen Blizzard-Website betrachten, die unten verlinkt ist.