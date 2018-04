Shenmue 1 & 2 mit Achievements / US-Preis bekannt

PC XOne PS4

Am vergangenen Wochenende kündigte Sega eine Shenmue-Collection mit den ersten beiden Spielen der Serie für PC und Konsolen an. Inzwischen hat der YouTuber Adam Koralik, der gute Kontakte zu den Entwicklern pflegt, weitere Details zum Re-Release verraten. Zum einen verriet er, dass alle drei Versionen (Windows, Xbox One und die PS4) mit Achievements / Trophäen aufwarten werden. Zum anderen gab er an, dass der Preis in den USA bei 29,99 US-Dollar liegen wird. Hierzulande dürften es also vermutlich rund 30 Euro werden.

Darüber hinaus bestätigte Koralik noch einmal, dass Shenmue 1 & 2 beim britischen Entwickler d3t entstehen. Das Studio führt ausschließlich Auftragsarbeiten für andere Studios durch und wirkte in der Vergangenheit unter anderem an Killzone - Shadow Fall (Testnote: 7.0), Little Big Planet 3 (Testnote: 8.0) und der PS4-Version von The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) mit.