The Surge: kostenloser DLC erschienen

Trotz Ankündigung des Nachfolgers (The Surge 2 für 2019 angekündigt) arbeitet der deutsche Entwickler Deck 13 auch weiter an seinem Actiontitel The Surge. Solltet ihr kürzlich ein Update auf Version 1.13 (Playstation 4) erhalten haben, so seid ihr nun bestens auf den heute erschienenen DLC Cutting Edge Pack vorbereitet. Der kostenlose DLC für alle Plattformen bringt euch jeweils drei neue Sets an Rüstungen und Waffen.

An Bord sind unter anderem das Angel VI Exo-Rig für extreme Bedingungen, das Bion J-1 "Last Aid", der Nano Ward Gear, das Exo-Rig Asclepius Gear für nie dagewesene Geschwindigkeit, Präzision und Komfort sowie das Boost-Tool Codename: Engelhart.

Nach der Installation werdet ihr in drei Gebieten, nämlich der Verlassenen Produktion, dem Management und dem Kern, sechs neue und starke Gegner finden. Diese müsst ihr besiegen, um an die neue Ausrüstung zu kommen.