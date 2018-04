Electronic Arts verspricht Besserung nach Lootbox-Kontroverse

PC XOne PS4

Electronic Arts hat sich noch einmal zur Lootbox-Kontroverse rund um Star Wars - Battlefront 2 (MP-Testnote: 7.0) geäußert und versprach, die Fehler in den zukünftigen Spielen nicht mehr zu wiederholen. Wie der frischgebackene Chief Design Officer Patrick Söderlund (ehemals Head of Worldwide Studios) erklärte, sei man sich der Fehler, die man in Hinblick auf die Lootboxen und Mikrotransaktionen gemacht habe, bewusst und es liege in der Verantwortung des Managements, diese zu korrigieren. In einem Gespräch mit The Verge sagte der Macher:

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das, was mit Battlefront passierte, die ganze Sache rund um die Lootboxen und all diese Dinge, keine Auswirkungen auf Electronic Arts als Unternehmen und auf uns als Management hätten.

EA möchte solche Fehler zukünftig vermeiden und es beginne mit den Überlegungen, welche Mechaniken rund um die Monetarisierung in Zukunft abgesegnet werden. Man habe bedeutende Schritte unternommen, um die Funktionsweise rund um die Mikrotransaktionen, Lootboxen und andere Dinge in den eigenen Spielen zu verstehen und zu bewerten, bevor diese erscheinen.

In Hinblick auf die kommenden Titel, wie das neue Battlefield oder Anthem, haben die Spieler uns ziemlich klar zu verstehen gegeben, dass wir uns keine weiteren Fehler dieser Art mehr leisten können. Und das werden wir auch nicht.

Söderlund verspricht, die von der Community kritisierten Dinge zu ändern und merkte an, dass er sich dem negativen Image von Electronic Arts bewusst sei. „Es ist uns klar, dass die Spieler unser Unternehmen anders als wir betrachten und in diesem Fall muss ich als ein Mitglied des leitenden Teams und als jemand, der auch all die EA-Studios führt, die Sache ernst nehmen.“

Inwiefern Electronic Arts aus den Kritiken der Spieler lernt, werden die zukünftigen Titel des Publishers zeigen. Das neue Battlefield soll im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles vorgestellt werden. Der Release von Anthem ist für das kommende Jahr geplant.