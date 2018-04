Destiny 2: Gegner mit mehr Wumms in Season 3

PC XOne PS4

Mit der Season 3 von Destiny 2 (im GG-Test, Note 8.5), die am 8.5.2018 startet, wollen die Entwickler von Bungie das PVE-System auffrischen, insbesondere durch eine Erhöhung des maximalen Powerlevels von 40 auf 50. Damit wollen sie bewirken, dass die Spieler eine größere Herausforderung bekommen.

Das System wird so ähnlich wie beim ersten Destiny sein, nämlich "steiler" als bisher in Destiny 2: Wenn der Gegnerlevel höher ist als der des Spielers, wird der Gegner exponentiell schwieriger zu besiegen. Wenn ein Spieler sogar 50 Powerlevels und mehr unter einem Gegner liegt, wird bei letzterem nur ein ,,??"-Symbol in der Namensanzeige erscheinen. Sie wollen damit bei Hüter-Veteranen die Erinnerung daran wecken, als sie sich zum ersten Mal gegen die Schar im Kosmodrom stellten. Es soll dieselbe Form der Ungewissheit hervorgerufen und das Bedürfnis geweckt werden, später (stärker) zurückzukehren.

Auch die Anpassung der Energieart soll wichtiger werden, indem die Energiewaffen (Arkus, Solar und Leere) in Zukunft bis zu 300 Prozent mehr Schaden an Schilden verursachen. Dieser Schadensmultiplikator bleibt, bis ein Gegner Powerlevel 50 hat; von da an gilt der zusätzliche Schaden nicht mehr. Waffen mit kinetischem Schaden erhalten keinen Multiplikator.

Schließlich soll Season 3 den "Passgenau“-Modifikator für die Prestige-Dämmerung zurückbringen. Ist dieser Modifikator aktiv, wird sämtlicher Schaden auf nicht zur gewählten Waffe passende Schilde auf 10 Prozent verringert. Im Entwickler-Blog heißt es dazu: "Sorgt also dafür, dass euer Einsatztrupp gut aufeinander abgestimmt ist."