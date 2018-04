Naughty Dog arbeitet offenbar an einem noch nicht angekündigten Spiel

PS4

Sonys eigenes Entwicklerstudio Naughty Dog arbeitet derzeit offenbar neben dem kommenden Action-Adventure The Last of Us - Part 2 an einem weiteren, bisher noch nicht angekündigten Spiel. Darauf lässt zumindest der Eintrag im LinkedIn-Profil des Character Technical Directors Keridan Elliott schließen. Dieser gibt an, im Zeitraum von fünf Monaten (vom November 2017 bis März 2018) an einem noch unangekündigten Projekt mitgewirkt zu haben.

Einen weiteren Hinweis darauf liefert zudem eine aktuelle Stellenausschreibung des Studios, in der nach einem Lead Gameplay Animator als Verstärkung für das Entwicklerteam gesucht wird. Dieser soll mit der Visual Arts Service Group (VASG) zusammenarbeiten. Letztere ist eine Firma, die sich in der Vergangenheit um Motion-Capturing-Aufnahmen unter anderem für Spiele, wie Uncharted 4 - A Thief’s End (Testnote: 9.5) und God of War (im Test) kümmerte. Bei dem unbekannten Spiel soll es sich um ein „hochqualitatives Third-Person-Action-Adventure“ handeln. Möglicherweise wird Naughty Dog den Titel im Zuge der E3 2018 offiziell vorstellen.