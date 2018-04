GG-intern: Schülerpraktikant Andrej stellt sich vor [Update]

Update vom 20. April:

Heute war mein letzter Tag im Betrieb von GamersGlobal und somit das Ende meiner ersten Praktikumswoche. Mir hat die Zeit sehr gefallen und mir einen Einblick gegeben, wie es in der Spiele-Redakteurs-Branche so läuft. Es war schön mit den netten Kollegen zu arbeiten und die Kommentare von einer so unfassbar freundlichen Community zu lesen, wie sie im Netz nur selten gefunden werden kann. Ich bedanke mich nochmal und wünsche euch noch eine tolle Zeit!

Ursprüngliche Vorstellung vom 16. April:

Hallo mein Name ist Andrej Tolj, ich bin 14 Jahre jung und mache diese Woche ein Praktikum bei GamersGlobal. Und zwar handelt es sich um ein Betriebspraktikum von meiner Schule aus, das müssen gerade alle aus meiner Jahrgangsstufe (8. Klasse) machen.

Meine Hobbys sind Videospiele spielen und Basketball trainieren. Ich gehe auf die Montessori-Schule in Klinikum Großhadern. Ich erhoffe mir, dass ich für die Woche gut ins Team aufgenommen werde und etwas beitragen kann. Ich hoffe, ich bekomme alles gut erklärt, werde nett behandelt und liefere gute Arbeit ab. Gerade bringt man mir "Kaffeekochen" bei. Nein, Scherz, heute morgen durfte ich gleich mal beim Montagmorgen-Podcast mitmachen. Ich hoffe, mein Beitrag gefällt euch.

Normalerweise spiele ich täglich die neuesten und beliebtesten Spiele wie zum Beispiel Fortnite Battle Royale, Overwatch et cetera, aber ich schau mir auch Let's Plays auf YouTube an und treffe mich mit Freunden. Ich spiele Computer- und Videospiele schon seit meinem sechsten Lebensjahr, aktuell habe ich einen Spiele-PC, eine Xbox One und eine PS4.

Das ist auch der Hauptgrund, wieso ich hier bei GamersGlobal ein Betriebspraktikum mache, weil ich was mit meinem Hobby machen kann, was mir auch Spaß macht. So, jetzt ist mal genug mit dem Gelabere. Habt einen entspannten Montag, auch wenn wohl keiner Montage mag...