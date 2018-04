Kingdom Hearts 3: Classic-Kingdom-Minigames im Trailer

XOne PS4

Square Enix hat im Rahmen eines Fan-Events im kalifornischen Anaheim einen neuen Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel Kingdom Hearts 3 präsentiert. Der kurze Clip zeigt euch einige Minispiele, die ihr im Verlauf des Spiels entdecken können werdet. Habt ihr ein Minispiel gefunden, wird dieses fortan auf Soras LCD-Handheld spielbar sein.

Insgesamt 20 Spiele soll die „Classic Kingdom“ getaufte Sammlung im Spiel enthalten. Bei der Erschaffung dieser hat sich das Team nach eigenen Angaben von den alten Disney-Cartoons und klassischen LCD-Spielen aus den 80er Jahren inspirieren lassen. Bei den Minispielen, die in dem unten eingebundenen Clip gezeigt werden, handelt es sich um The Barnyard Battle, The Karnival Kid, Giantland und Musical Farmer. Kingdom Hearts 3 soll irgendwann im Laufe dieses Jahres für die Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.