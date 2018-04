Pillars of Eternity 2 - Deadfire wird komplett vertont erscheinen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Anfang vergangenen Jahres gab der Entwickler Obsidian Entertainment im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire auf Fig.co bekannt, dass man mehr Dialoge im Spiel vertonen wird, wenn das Zusatzziel (Stretch Goal) von 2,4 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 1,9 Millionen Euro) erreicht wird. Mit der abschließenden Gesamtsumme von 4,4 Millionen US-Dollar (rund 3,5 Millionen Euro) wurde das Ziel mühelos finanziert, allerdings liefern die Entwickler den Fans nun mehr, als sie versprochen haben.

Wie der Obsidian Entertainment Community Manager Aarik Dorobiala und der Audio Director Justin E. Bell in einem kurzen Video auf dem Twitter-Kanal des Studios bekannt gaben, wird Pillars of Eternity 2 - Deadfire mit einer kompletten Vertonung aller Dialoge aufwarten (abgesehen natürlich vom Hauptcharakter, da hier verschiedene Stimmen zur Auswahl stehen). Ob die Qualität der Vertonung am Ende mit Divinity - Original Sin 2 (Testnote: 9.0) von Larian Studios mithalten kann, bleibt abzuwarten. Pillars of Eternity 2 wird am 8. Mai für Windows, Mac und Linux erscheinen. Eine Umsetzung für Xbox One, PS4 und die Switch soll später folgen.