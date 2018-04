A Way Out: Verkaufszahlen übertreffen Publisher-Erwartungen

PC XOne PS4

Hazelight Studios gab kürzlich via Twitter die Verkaufszahlen des kooperativen Action-Adventures A Way Out (Stunde der Kritiker, Jörgs und Heinrichs 1. Stunde uncut) bekannt. Demnach hat sich der Titel in rund zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung (am 23. März 2018) bereits mehr als eine Million Mal verkauft. „Worte können nicht beschreiben, wie viel das für uns bedeutet. Danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung!“, so die Entwickler.

Wie viele Exemplare konkret auf welcher Plattform gekauft wurden (das Spiel erschien für PC, Xbox One und die PS4) gaben die Macher zwar nicht bekannt, das Gesamtergebnis liegt aber weit über den Erwartungen von Electronic Arts. Die US-Kollegen von Kotaku weisen auf ein im letzten Jahr durchgesickertes Dokument hin, in dem der Publisher seine Verkaufsprognose für den Titel abgibt. Demnach hatte das Unternehmen ursprünglich mit gerade mal 203.000 Einheiten nach der Veröffentlichung und mit 894.000 Exemplaren insgesamt gerechnet.