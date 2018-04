Terraria - Otherworld: Entwicklung eingestellt

PC MacOS

Terraria - Otherworld, das Anfang 2015 angekündigte Spin-off des 2011 erschienenen Sandbox-Spiels Terraria (im User-Artikel), wird nicht mehr erscheinen. Wie der verantwortliche Entwickler Re-Logic der Community im offiziellen Forum mitteilte, wurde die Entwicklung des Titels eingestellt. Wie es heißt, habe das Spiel über die Zeit zwar immer wieder Fortschritte gemacht, allerdings sei es nach wie vor noch viel zu weit von der Fertigstellung entfernt. Nach der Betrachtung der Menge an Arbeit und Zeit, die noch in den Titel fließen müssten, um den eigenen Qualitätsstandards gerecht zu werden, sowie der negativen Auswirkungen auf andere Projekte des Studios, habe man sich dafür entschieden, die Arbeit an dem Spiel einzustellen.

Wir wissen, dass die Einstellung des Spiels für niemanden eine gute Nachricht sein wird. Auch für uns ist es alles andere als ein glücklicher Moment, vor allem wenn wir einen Blick auf all die Zeit, Mühe und Ressourcen werfen, die wir in das Projekt investiert haben. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass wir es unserer Community und unseren treuen Kunden schulden, die von ihnen und uns erwarteten Qualitätsstandards einzuhalten und uns darauf zu fokussieren, die bestmöglichen Spiele zu liefern. Komme was wolle, aber die Qualität ist einfach nicht etwas, was wir gewillt sind zu opfern, nur um schnelles Geld zu machen. Es mag auf kurze Sicht schmerzhaft sein, aber unsere aufrichtige Hoffnung ist, dass es sich auf lange Sicht für unsere zukünftigen Spiele auszahlen wird.

Terraria - Otherworld werde zwar nicht mehr erscheinen, aber die Ideen und die aus der Entwicklung gezogenen Lehren werden sich für das Team definitiv auszahlen, heißt es weiter. Die Entwickler räumen ein, dass man das Projekt zu früh ankündigte. Zukünftig möchte man daher nur noch etwas bekannt geben, wenn man sich in Hinblick auf das Timing sicher sei. Zudem sei es keine gute Entscheidung gewesen, teile der Entwicklung auszulagern. In Zukunft will man sich darauf fokussieren, die Kernentwicklung im eigenen Hause zu erledigen und dazu nur noch eigene Leute einzusetzen. Weitere Details diesbezüglich sollen später folgen.

Laut den Entwicklern besitze Re-Logic alle Rechte an den Assets von Terraria - Otherworld (Design, Code, Art, Sounds und so weiter) und es gäbe noch massenhaft Ideen, die bisher nicht mit der Öffentlichkeit geteilt wurden. Diese sollen in zukünftige Titel des Studios einfließen. Terraria soll weiterhin unterstützt werden und der Patch 1.3.6 befinde sich nach wie vor in der Entwicklung. Das komplette Statement findet ihr unter dem Quellenlink.