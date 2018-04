Neues Bioshock angeblich bei einem „geheimen Studio“ in Arbeit

PC 360 PS3 Linux MacOS

2K Games soll aktuell in einem „geheimen Studio“ ein neues Bioshock entwickeln lassen. Das zumindest wollen die Kollegen von Kotaku in Erfahrung gebracht haben. In einem kürzlich erschienenen Artikel über das Entwicklerstudio Hangar 13, mit dem Titel: „How The Makers Of Mafia 3 Lost Their Way“, heißt es, dass ein Teil der Entwickler nach dem Release von Mafia 3 (Testnote: 7.5) in ein geheimes Studio wechselte, um an einem neuen Bioshock zu arbeiten.

Woher Kotaku diese Infos hat, geht aus dem Artikel nicht hervor. Gerüchte, dass 2K Games an einem neuen Teil des bekannten Shooter-Franchises arbeiten lässt, gab es schon im Oktober letzten Jahres. Damals suchte der Publisher mittels Stellenausschreibungen nach Entwicklern für die Erschaffung eines neuen AAA-Ego-Shooters. Das neue Team soll sich im kalifornischen Novato ansiedeln, wo zuvor 2K Marin (Bioshock 2 - Testnote: 8.5) beheimatet war und natürlich auch Hangar 13 seinen Sitz hat. Offiziell bestätigt hat 2K Games die Arbeit an einem neuen Bioshock bisher nicht, weshalb ihr die Angaben von Kotaku vorerst als Gerücht betrachten solltet. Möglicherweise wird die diesjährige E3 mehr Klarheit in die Sache bringen.