Sega: Retro-Konsole Mega Drive Mini angekündigt

Nachdem bereits Nintendo seine beiden Konsolen NES und SNES in einer Classic-Mini-Version auf den Markt brachte, zog nun auch Sega im Rahmen des heute gestarteten Sega Fes 2018 nach und hat mit dem Mega Drive Mini (vorläufiger Name) eine Retro-Version des 1988 erschienenen Sega Mega Drive (in USA unter dem Namen Genesis verbreitet) aus eigener Produktion angekündigt. Das Gerät soll in Japan noch im Laufe dieses Jahres in den Handel kommen.

Damit nimmt Sega nach dem Versuch von AtGames, mit der Mini-Konsole Sega Genesis Flashback mit Nintendos Retro-Konsolen zu konkurrieren, das Ruder selbst in die Hand. Bisher wurden noch nicht viele Details über das System verraten. Laut CEO Haruki Satomi soll das Gerät mit diversen Spielklassikern von verschiedenen Herstellern ausgestattet werden. Welche das sein werden, will Sega zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.