Underworld Ascendant: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

PC Linux MacOS

Zu Underworld Ascendant wurde von Publisher 505 Games und Entwickler OtherSide Entertainment im Rahmen der PAX East 2018 ein frischer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in den Dungeon-Crawler, und geistigen Nachfolger der Ultima-Underworld-Reihe, gewährt. Kehrt zurück in den Stygian Abyss, dem großen, unterirdischen Dungeon, der in einem "atemberaubenden Fantasyreich voller Gefahren und Intrigen" angesiedelt ist und erlebt dank vielfältigen Gameplay-Mechaniken eine nichtlineare Spielerfahrung. Das entsprechende Video findet ihr am Ende dieser News zum Anschauen bereitgestellt.

Die in Kalifornien ansässige Spieleschmiede OtherSide Entertainment vereint die kreativen Köpfe der beiden bisherigen Underworld-Titel hinter sich und wird von Studio-Boss Paul Neurath (System Shock,Thief) geleitet. Der frühere Looking Glass-Mitgründer konnte im Laufe der Entwicklung zudem Branchengröße Warren Spector (Deus Ex) zur Mitarbeit bewegen, so dass dieser das Team bei der Umsetzung ihres Projekts unterstützt.

Underworld Ascendant wurde 2015 mittels Kickstarter erfolgreich finanziert, mit 505 Games wurde im letzten Jahr auch ein Publisher für den Vertrieb gefunden. Der Dungeon-Crawler soll Mitte 2018 für PC, MacOs und Linux erscheinen, die Bekanntgabe eines genauen Release-Termins steht jedoch noch aus.