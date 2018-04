Steam: Skyrim-Gratiswochenende und British-Academy-Games-Awards-Sale

PC XOne PS4

The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition ab 14,00 € bei Amazon.de kaufen.

Steam bietet euch an diesem Wochenende neben der bereits Anfang der Woche angekündigten Gratisspielzeit für Ubisofts Taktik-Shooter Ghost Recon - Wildlands (Testnote: 8.5) auch eine Möglichkeit, Bethesdas Rollenspiel The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.0) in der Special Edition auszuprobieren und auf Wunsch günstiger zu erwerben. Der Download ist rund 13 GB groß und ihr könnt bis Sonntag, den 15. April, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) kostenfrei spielen.

Darüber hinaus wurde anlässlich der am gestrigen Donnerstag abgehaltenen 14. British Academy Games Awards ein neuer Sale gestartet, der unter anderem Rabatte auf Titel, wie The Sexy Brutale (Testnote: 8.0), Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5), Cuphead, Hollow Knight (im User-Artikel), What Remains of Edith Finch und Assassin's Creed Origins (Testnote: 9.0) bietet.

Als Angebot des Tages gibt es außerdem die Aktion Replay, bei der Spiele, wie Civilization 5 (Testnote: 8.0), Xcom - Enemy Unknown (Testnote: 8.5), Psychonauts und OlliOlli 2 - Welcome to Olliwood (Testnote: 8.0) günstiger angeboten werden. Durch die Verkäufe gesammeltes Geld soll an die Wohltätigkeitsorganisation War Child UK gehen. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr unter den Links in den Quellenangaben):