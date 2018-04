Electronic Arts: Patrick Soderlund wird Chief Design Officer

Der kalifornische Entwickler und Publisher Electronic Arts gab kürzlich ein paar Änderungen in der Führungsetage bekannt. Wie der CEO des Unternehmens, Andrew Wilson, in einem offiziellen Statement mitteilte, wird der bisherige Executive Vice President of Worldwide Studio, Patrick Soderlund, ab sofort den Posten des Chief Design Officers bekleiden.

Soderlund ist der frühere CEO von DICE, der nach der Übernahme des schwedischen Entwicklerstudios durch Electronic Arts innerhalb des Unternehmens aufstieg. Im Jahre 2016 hat EA die Sparte Worldwide Studios gegründet, die Soderlund bis vor Kurzem leitete. Als Chief Design Officer ist er nun für die Entstehung neuer Design-Ideen für die Next-Gen-Spiele verantwortlich und soll die Marketingteams zu Erschaffung kreativer Inhalte und Meta-Game-Erfahrungen motivieren, sowie die Arbeit der Technologieteams überblicken.

Eine weitere Änderung betrifft Laura Miele, die bisher als Head of Global Publishing bei Electronic Arts tätig war. Diese soll zukünftig die Stelle des Chief Studios Officers besetzen. Miele war von 2013 bis 2014 im Marketing-Bereich von EA als General Manager der Star Wars Group beschäftigt, bis sie zum Head of Global Publishing ernannt wurde, um die eSport-Initiativen innerhalb des Unternehmens zu managen - eine Aufgabe, die Peter Moore vor seinem Abschied von EA als „Chief Competition Officer“ und dem Wechsel zu FC Liverpool inne hatte.

Neue Rollen innerhalb des Unternehmens wurden darüber hinaus unter anderem an Blake Jorgensen (Chief Operating Officer and Chief Financial Officer), Chris Bruzzo (Chief Marketing Officer) und Matt Bilbey (Executive Vice President of Strategic Growth) vergeben. Das ganze Statement könnt ihr euch auf der EA-Homepage durchlesen. Folgt einfach dem Quellenlink.