User-Video: Let's Try Shroud of the Avatar - Forsaken Virtues

PC Linux MacOS

GG-User Vampiro hat mit Shroud of the Avatar - Forsaken Virtues seine englischsprachige "Let's Try"-Reihe fortgeführt. Der spirituelle Nachfolger des Ultima-Franchises hat kürzlich den mehrjährigen Early Access verlassen. Damit ist die erste von fünf geplanten und über Crowdfunding und Mikrotransaktionen finanzierte Folge des MMORPG, das ihr aber auch offline spielen könnt, in der Release-Version erhältlich.

In Shroud of the Avatar übernehmt ihr die Rolle eines Avatars und reist von der Erde nach nunmehr New Britannia. Dort hat man bereits auf euch gehofft, denn es gilt einige Probleme zu lösen. In dem direkt unter dieser News verlinkten Video könnt ihr euch einen ungeschönten Eindruck der ersten rund 80 Spielminuten verschaffen. Dazu zählen die Reise nach New Britannia, die Charaktererstellung, die ersten Quests, Eindrücke der Landschaft, das Inventarmanagement, die Karte und einige Kämpfe. Noch nicht zu sehen sind die Reisen auf der Überlandkarte die nötig sind, da Shroud of the Avatar keine durchgängige Open-World bietet, und das Crafting.

Entwickelt wird Shroud of the Avatar vom in Austin, Texas beheimateten Studio Portalarium. Die Federführung hat der bekannte Branchenveteran und Ultima-Schöpfer Richard "Lord British" Garriott.

Shroud of the Avatar - Forsaken Virtues ist auf Steam seit dem 27. März 2018 für 39,99 Euro erhältlich.