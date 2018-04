Eye of the Beholder: Entwickler mit Hommage-Video zum Dungeon-Crawler-Klassiker

PC

Fatbot Games, die Macher hinter dem 2017 erschienenen Steampunk-Dungeon-Crawler Vaporum, haben als Hommage an Eye of the Beholder kürzlich ein kleines Fan-Art-Video veröffentlicht. Schließlich diente der legendäre Westwood-Studios-Titel aus dem Jahre 1990, ebenso wie das neuere Legend of Grimrock, dem Studio als Inspiration bei der Erschaffung ihres eigenen Werkes.

Der etwas mehr als einminütige Clip zeigt euch, wie aus Sicht des slowakischen Teams der erste Dungeon-Level aus Eye of the Beholder heutzutage mit modernerer Technik aussehen könnte, wobei die Entwickler den ursprünglichen Stil des Originals natürlich weitestgehend erhalten wollten.

Ob und wie gut das gelungen ist, davon könnt ihr euch im nachfolgenden Video selbst ein Bild machen: