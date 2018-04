Bethesda: Pete Hines über E3-Line-Up // Möglicherweise neues Doom

In einem Interview mit den Kollegen von Dualshockers sprach Pete Hines, Vice President of Marketing, über die Pläne des Studios für die E3 2018. Konkrete Aussagen zu den präsentierten Spielen traf er noch nicht, jedoch kann besonders in einen Teilsatz mehr hinein interpretiert werden.

Whether or not folks realize it, this is the hell on Earth time for us with E3.