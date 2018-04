"Double Kick Heroes vereint Rhythmusspiel, Zombies und Metal"

PC Linux MacOS

Seit gestern ist das Rhythmische Zombie-Gemetzel Double Kick Heroes im Early Access erhältlich. In dem als Roadtrip designten Spiel mit eigener Story fahrt ihr mit eurer Band in eurem "Gundillac" durch die zombieverseuchte Einöde und müsst rhythmisch Zombies töten – mit Heavy Metal Power. Inspiriert wurde die Spielwelt von Filmen wie From Dusk till Dawn, Grindhouse und Machete. Dazu gibt es Metal-Soundtrack von Elmobo, den ihr euch bereits jetzt auf Spotify, Apple Music und Deezer anhören könnt.

Double Kick Heroes hatte auf der Gamescom 2017 den Indie-Award gewonnen. Im Early Access sind bereits 18 der geplanten 30 Songs enthalten. Darüber hinaus könnt ihr eure eigene Musik ins Spiel einbauen und so eigene Strecken und Herausforderungen erschaffen und mit der Community teilen. Die Hintergrundstory dreht sich um Sex, Drogen und Heavy Metal. Neben der Tastatur sind übrigens auch Peripherie-Geräte wie Drums und Gitarren mit Double Kick Heroes kompatibel. Die Early-Access-Version schlägt auf Steam derzeit mit 13,49 (statt 14,99) Euro zu Buche. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Launch-Trailer anschauen.