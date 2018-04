Humble Store: Team 17 Sale mit Yooka-Laylee, Overcooked und mehr

Humble Store bietet aktuell diverse Titel aus dem Portfolio des britischen Spielentwicklers Team 17 an. Unter anderem könnt ihr dort Spiele, wie Yooka-Laylee (Testnote: 7.5), Overcooked, Beyond Eyes (Testnote: 7.0), The Escapists 2 (Testnote: 7.0) und diverse Worms-Spiele günstiger erwerben. Die Rabatte reichen dabei teilweise bis 91 Prozent. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink):