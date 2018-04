Sinner - Sacrifice for Redemption: Release verschoben + Switch-Version

PC Switch XOne PS4

Eigentlich planten Dark Star Game Studios und der Publisher Another Indie das kommende Action-Rollenspiel Sinner - Sacrifice for Redemption (im gamescom-Artikel) bereits diesen Monat, am 25. April 2018, zu veröffentlichen, doch daraus wird wohl nichts. Wie das Studio nun verkündete, soll der Titel erst im dritten Quartal dieses Jahres erscheinen.

Gleichzeitig kündigten die Macher eine Umsetzung des Titels für die Nintendo Switch an, die nach Angaben des Studios zeitgleich mit den anderen drei Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) auf den Markt kommen wird. Der Preis soll, wie zuvor berichtet, bei rund 20 Euro liegen.

Sinner - Sacrifice for Redemption wurde laut den Entwicklern von Dark Souls (Testnote: 7.5) und Shadow of the Colossus inspiriert. Ihr schlüpft in die Rolle von Adam, einem Charakter mit einer dunklen Vergangenheit, an die er keine Erinnerungen hat. In dem Bestreben, mehr über sein früheres Leben in Erfahrung zu bringen, muss sich Adam den Inkarnationen seiner größten Sünden stellen, die im Spiel in Form von sieben Bosse in Erscheinung treten.

Der Titel fokussiert sich primär auf die Bosskämpfe, wobei Adam nach jedem Sieg einen Teil seiner selbst opfert und so jedes Mal etwas von seiner maximalen Gesundheit, seinen Ressourcen oder der Wirksamkeit seiner Ausrüstung einbüßt. Diese Nachteile können durch das Freischalten von neuen Ausrüstungsgegenständen zwar wieder etwas ausgeglichen werden, allerdings soll das Spiel trotzdem mit jedem besiegten Boss ein Stück härter werden.