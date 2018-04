Code Vein: Entwicklung schreitet gut voran, Producer will Fortsetzung

PC XOne PS4

Keita Iizuka, der Producer hinter Code Vein (Preview), hat in einem Interview mit der japanischen Famitsu über den aktuellen Entwicklungsstand des Dark-Souls-ähnlichen Action-Rollenspiels gesprochen. Wie er verriet, wurde die Basis des Spiels fast fertiggestellt und das Team habe damit begonnen sich mit den Anpassungen und dem Feintuning zu beschäftigen. Das Studio arbeite hart daran, den Titel so schnell wie möglich an die Fans zu übergeben.

Während das Spiel sich also seiner Fertigstellung nähert, macht sich Iizuka bereits Gedanken über eine potentielle Fortsetzung. Wie er verriet, würde er gerne einen zweiten Teil machen, der mehr von der Welt zeigt und andere Sichtweisen und Schauplätze präsentiert. Dabei möchte der Producer das know-how, das das Team bei der Entwicklung des Erstlings erlangte, dazu nutzen, eine „noch aufregendere Spielerfahrung“ abzuliefern. Ob der Publisher Bandai Namco dazu grünes Licht gibt, wird wohl vom Verkaufserfolg des ersten Spiels abhängen. Code Vein wird noch im Laufe dieses Jahr für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erscheinen.