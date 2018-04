Pillars of Eternity 2: Versteckte DLC-Codes in Pressematerial

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Die Entwickler von Pillars of Eternity 2 - Deadfire haben sich eine interessante Marketing-Methode einfallen lassen. In dem bisher veröffentlichten Presse-Material finden sich immer wieder DLC-Codes, scheinbar wurden diese dort seit Monaten versteckt. Obsidian spricht davon, sie in Screenshots, Trailern, Livestreams oder bei Events untergebracht zu haben. Laut den Kollegen von PCGamesN konnten bisher 30 Keys entdeckt werden. Ein Beispiel könnt ihr im Teaserbild dieser News sehen.

Eingelöst werden können diese auf der offiziellen Schnitzeljagd-Homepage von Obsidian. Seid ihr einer der Glücklichen, der einen gültigen Code entdeckt, so erhaltet ihr ein besonderes Ingame-Item, das euch auf euren Reisen unterstützen soll. Insgesamt gibt es zehn freischaltbare Objekte. Jedoch ist hier zu beachten, dass die Belohnungen nur in Kombination mit der Steam-Version von Pillars of Eternity 2 funktionieren.