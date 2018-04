10 Jahre MCU: Marvel Cinematic Universe Rewatch mit Major Panno (Update 1)

Update vom 15.4.2018

Mittlerweile hat Major Panno mit seinen Artikeln zu Captain America: The First Avenger (2011) und The Avengers (2012) Phase Eins des MCU abgeschlossen und mit seinem heutigen, umfangreichen Beitrag zu Iron Man 3 (2013) die zweite Phase eingeläutet.

Originale News

GG-User Major Panno hat seinen großen Marvel Cinematic Universe (MCU) Rewatch featured by Sothis Spielwiese gestartet. Dieses fiktive Universum wird von den Marvel Studius produziert und basiert auf Superhelden der Marvel Comics, ist aber von diesen unabhängig. Das Franchise ist allgemein bekannt durch Spielfilme, umfasst aber auch Kurzfilme, Comic-Bücher und Fernsehserien.

Major Panno widmet sich auf dem Blog Sothis Spielwiese, betrieben von GG-User Sothi, den Kinofilmen des MCU. Von Iron Man (2008) bis Black Panther (2018) wird er alle bislang erschienenen 18 Blockbuster besprechen. Einen Überblick und den Hintergrund zum Projekt erfahrt ihr im ersten Blogeintrag (zum ersten Blogeintrag Marvel Cinematic Universe Rewatch). Motivation ist das eigene Interesse, die die Filme überspannende Handlung nochmals chronologisch nachzuerleben. Für euch als Leser gibt es nicht nur eine grobe Zusammenfassung der Handlung und eine Liste der wichtigen Charaktere. Major Panno geht auch auf die Auswirkungen der Filme auf die Kontinuität des kompletten Filmuniversums sowie einiger Marvel-Serien ein. Die Reviews enthalten natürlich Spoiler.

Bereits besprochen hat der Cineast Iron Man (2008), The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010) und Thor (2011).