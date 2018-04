Steam: Valve sperrt (u.a.) SteamSpy aus und bringt den Offline-Modus

Valve ändert die Privatsphäreneinstellungen von Steam, was für populäre Statistik-Seiten wie SteamSpy einer Hiobsbotschaft gleichkommen dürfte: Zukünftig sind viele Spielerdaten per Default nicht mehr öffentlich sichtbar und damit statistische Auswertungen, wie beispielsweise Spielerzahlen bestimmter Spiele, nicht mehr ohne Weiteres zu erzeugen. Wer Informationen über seine Spiele oder Spielzeiten über seinen unmittelbaren Steam-Freundeskreis hinaus öffentlich machen möchte, muss nun explizit tätig werden (Opt-In). Ein weiteres, laut Valve seit langem von der Community gefordertes Feature, ist der Unsichtbarkeitsmodus - also die Möglichkeit, den eigenen Status auf „offline“ zu schalten und dennoch mit dem Dienst verbunden zu bleiben.