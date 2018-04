Chrono Trigger: Erster PC-Patch mit Original-Optik & neuen Textboxen

PC

Ende Februar wurde der Rollenspielerklassiker Chrono Trigger überraschend auf Steam veröffentlicht. Schnell machte sich jedoch Ernüchterung unter den Fans breit, die Optik gefiel vielen Spielern nicht, ebenso wie die Größe der Textboxen und die Schriftart. Zu weit sei sich vom Original entfernt worden. Ein erster Patch behebt nun einige der Kritikpunkte.

So könnt ihr nun zwischen der neuen, modernisierten Optik, sowie dem alten Pixel-Stil von Chrono Trigger hin und her wechseln. Somit können sich alle Spieler, die sich an dem neuen Look störten, nun wieder in ähnlicher Optik wie auf dem SNES durch die Zeit reisen.

Ebenfalls überarbeitet wurden die Textboxen, sowie die verwendete Schriftart. Während die Felder selbst nur in der Optik etwas angepasst wurden, könnt ihr die Dialoge nun in in verpixelter Schrift lesen, die deutlich näher am Original gehalten ist. Auch die Intro-Sequenz wurde geändert, um der des SNES mehr zu entsprechen.

Neben den Angleichungen an die Ur-Version bringt der Patch für Chrono Trigger noch einige Optimierungen an Texten und Grafiken mit sich. In weiteren Updates soll die Umsetzung weiter an die Bedürfnisse von PC-Spielern angepasst werden, zudem werden sowohl der Gamepad- als auch der Maus-und-Tastatur-Support verbessert.

Einen ersten Blick auf die neue alte Optik könnt ihr im unten eingebundenen Video von Nova Crystallis werfen.