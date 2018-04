God of War: Vorbestellungen laut Sony innerhalb der Erwartungen

PS4

God of War ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

God of War ab 69,98 € bei Amazon.de kaufen.

Schon Ende der kommenden Woche werden SIE Santa Monica Studio und der Publisher Sony Interactive das Action-Adventure God of War (Preview) exklusiv für die PS4 und PS4 Pro veröffentlichen. Wie der Product Manager Jon Edwards in einem Interview mit MCVUK nun mitteilte, ist der Publisher mit der Vorbestellungsmenge des Spiels zufrieden. Konkrete Zahlen nannte Edwards zwar nicht, gab jedoch an, dass diese „innerhalb der Erwartungen“ liegen.

Aufgrund des Embargos gibt es noch keine Reviews zu dem Titel. Diese können erst ab dem morgigen Donnerstag, den 12. April 2018, veröffentlicht werden. Sony rechnet laut Edwards damit, dass es nach dem Release der Tests nochmal einen starken Vorverkaufsschub geben wird, da viele Spieler vor dem Kauf lieber die Meinungen der Presse abwarten wollen.