Overkill's The Walking Dead: Neuer Trailer stellt Maya vor

Overkill Software, Starbreeze Studios und Skybound Entertainment arbeiten weiterhin fleißig an der Fertigstellung des kommenden Koop-First-Person-Shooters Overkill's The Walking Dead. Nachdem im Dezember vergangenen Jahres bereits Aidan, ein ehemaliger Architekt, als der erste der vier spielbaren Figuren vorgestellt wurde, wird nun in einem neuen Charakter-Trailer mit der Krankenschwester Maya ein weiterer Überlebender präsentiert.

Alle vier Protagonisten werden laut den Entwicklern mit individuellen Fähigkeiten, Gruppenrollen, einem eigenen Spielstil, sowie eigener Hintergrundgeschichte aufwarten. Mehr Details zu den beiden Charakteren gibt es derzeit allerdings noch nicht. Overkill's The Walking Dead soll im dritten Quartal dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.