Stardew Valley: Multiplayer-Modus erscheint voraussichtlich im Mai

PC Switch XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Inka Bause weiß zwar noch nichts davon, aber demnächst sucht der Bauer in Stardew Valley nicht mehr nur eine Frau. Bald sucht er online auch noch nach Mitspielern.

In der Bauernhof-Simulation gibt es zwar einen ganzen Schwung an Bewohnern des kleinen Dörfchens Pelikan Stadt, aber wenn ihr euer Hobby zukünftig mit echten Menschen teilen wollt, dann könnt ihr das bald tun: bis zu vier Spieler können gleichzeitig auf einer Farm arbeiten. Ein Spieler wird den Hof leiten, die anderen drei werden in eigens für sie errichteten Hütten leben und als Farmhelfer eingreifen können. Besagte Hütten können sie nach eigenen Vorlieben einrichten. Auch einer Heirat mit einem Mitspieler steht nichts entgegen. Allerdings ist noch nicht bekannt, welche Voraussetzungen für diesen Schritt erfüllt sein müssen.

In einem Tweet gab der alleinige Entwickler des Spiels, Eric Barone, an, dass die Arbeiten an dem Multiplayer-Modus des Farmspiels gut voran kommen. Er peilt die Veröffentlichung in etwa einem Monat an. Zuerst soll die PC-Version ergänzt werden, dann kommen nach und nach die Konsolen-User in den Genuss des kostenlosen Updates.