Deutscher Computerspielpreis 2018: Gewinner stehen fest

Witch it ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Am gestrigen Abend wurde der Deutsche Computerspielpreis 2018 verliehen. Bei der von Barbara Schöneberger moderierten Gala in München wurden Preise in insgesamt 14 Kategorien vergeben, insgesamt wurden 560.000 Euro Preisgeld verteilt. Die Auszeichnung als bestes deutsches Spiel konnte Witch It vom Hamburger Entwickler Barrell Roll Games mit nach Hause nehmen.

Nachfolgend findet ihr eine Liste aller Gewinner, einsortiert in ihre jeweiligen Kategorien.

Bestes deutsches Spiel (110.00 Euro + 60.000 Euro Medialeistungen):

Witch It (Barrel Roll Games)

Bestes Kinderspiel (75.000 Euro + 40.000 Euro Medialeistungen):

Monkey Swag (Tiny Crocodile Studios & kunst-stoff)

Bestes Jugendspiel (75.000 Euro + 40.000 Euro Medialeistungen):

Witch It (Barrel Roll Games)

Best Serious Game (40.000 Euro):

Vocabicar (Quantumfrog)

Bestes mobiles Spiel (40.000 Euro):

Card Thief (Arnold Rauers)

Bestes Gamedesign (40.000 Euro):

TownsmenVR (Handy Games)

Beste Innovation (40.000 Euro):

Huxley (Exit Adventures)

Beste Inszenierung (40.000 Euro):

The Long Journey Home (Daedalic Entertainment Studio West)

Bestes internationales Spiel (undotiert):

Assassin's Creed Origins (Ubisoft)

Beste internationale Spielwelt (undotiert):

Horizon Zero Dawn (Guerilla Games / Sony Interactive Deutschland)

Bestes internationales Multiplayerspiel (undotiert):

Witch It (Barrel Roll Games)

Nachwuchspreis (mit Konzept) (50.000 Euro):

Ernas Unheil (1. Platz, 35.000 Euro, Aileen Auerbach, Jessica Bodamer, Lisa Forsch, Olga Trinova, Talea Sieckmann / HTW Berlin)

(1. Platz, 35.000 Euro, Aileen Auerbach, Jessica Bodamer, Lisa Forsch, Olga Trinova, Talea Sieckmann / HTW Berlin) Sunset Devils (2. Platz, 15.000 Euro, Andreas Illenseer / Carl-Hofer-Schule, Karlsruhe)

Nachwuchspreis (mit Prototyp) (50.000 Euro):

Fading Skies (1. Platz, 35.000 Euro, Marc Fleps / HAW Hamburg)

(1. Platz, 35.000 Euro, Marc Fleps / HAW Hamburg) Realm of the Machines (2. Platz. 15.000 Euro, Julian Ludwig, Sebastian Jantschke, Stefan Held, Wanuscha Nourbakhsh, Alina von Petersdorff, Sharon Schwaab, Maximilian Miesczalok, David Ernst, Pascal Marschar / Mediadesign Hochschule München)

Publikumspreis (undotiert):

Elex (Piranha Bytes)

Sonderpreis der Jury (undotiert):

Friendly Fire (Charity Aktion)

Offizielle Bilder von der Gala könnt ihr euch über folgenden Link ansehen. Die Galerie wird fortlaufend aktualisiert.