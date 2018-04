Abwärtskompatibilität: 19 Original-Xbox-Titel + Enhanced-Updates

360 XOne

Wie Microsoft jüngst über Xbox Wire verkündete, werden in Kürze zahlreiche neue Spiele in das Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm aufgenommen. So werden noch diesen Monat 19 neue Titel aus der Ära der ersten Xbox-Konsole auf der Xbox One spielbar. Diese werden in zwei Schritten verfügbar gemacht. Nachfolgend die Termine und Spiele im Überblick:

Ab dem 17. April 2018:

Blinx - The Time Sweeper

Breakdown

Conker - Live & Reloaded

The Elder Scrolls 3 - Morrowind

Hunter - The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

Ab dem 26. April 2018:

Destroy All Humans!

Full Spectrum Warrior

Mercenaries - Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action - Fields of Glory

Star Wars - Battlefront (2004)

Star Wars - Battlefront 2 (2005)

Star Wars - Jedi Knight - Jedi Academy

Star Wars - Jedi Starfighter

Star Wars - Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords

Star Wars - Republic Commando

Darüber hinaus ist mit Sonic Generations (Testnote: 8.5) ab sofort ein weiterer Xbox-360-Titel auf der Xbox One spielbar. Dieser wird zusammen mit den bereits in der Abwärtskompatibilitätsliste verfügbaren Spielen Darksiders (Testnote: 8.5), Gears of War 2, Portal 2 (Testnote: 9.0), Red Dead Redemption (Testnote: 9.0) und Star Wars - The Force Unleashed (Testnote: 7.5) ein Enhanced-Update für die Xbox One X erhalten.

Damit können die Xbox-360-Titel auf der leistungsstärksten Konsole der Redmonder mit einer höheren Auflösung und einer um das Neunfache höheren Pixelmenge gespielt werden. Die oben aufgeführten Spiele aus der ersten Xbox-Generation sollen ebenfalls von der Leistung der aktuellen Xbox-Konsolen profitieren. Hier wird auf der Xbox One und Xbox One S eine vierfach und auf der Xbox One X eine 16-fach höhere Pixeldichte geboten.