Humble-Strategy-Bundle mit Endless Space 2, Tooth and Tail und mehr

Im Humble-Store wurde kürzlich ein Strategie-Bundle gestartet, der unter anderem Titel, wie Endless Space 2 (Testnote: 7.0), Tooth and Tail, die Empire - Total War Collection und Planetary Annihilation: Titans umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Entwicklerstudios, Humble Bundle und der gemeinnützigen Arten- und Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation aufteilen. Hier das Bundle im Detail:

Ab einem US-Dollar (0,81 Euro):

Company of Heroes 2: Whale and Dolphin Conservation Charity Pattern Pack

Dungeon of the Endless (Testnote: 5.0)

(Testnote: 5.0) Endless Space Collection

Planetary Annihilation: Titans

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 6,98 US-Dollar (5,65 Euro):

Ab einem Betrag von mehr als 12,00 US-Dollar (9,71 Euro):

Endless Space 2

Tooth and Tail + Soundtrack

Es können darüber hinaus außerhalb des Bundles kostenlose Bonusinhalte für das Online-Multiplayer-Spiel World of Warships (Testnote: 7.0) angefordert werden. Dabei handelt es sich um drei Tage Premium-Account-Zeit, 250 Dublonen (Spielwährung), sowie eine exklusive Flagge (ab Level 14) und Tarnung (ab Level 11) für den Titel. Für alle eingelöste Bonus-Inhalte in World of Warships wird Humble Bundle mit einer Provision bedacht. Um die Boni zu erhalten, geht auf die Produktseite des Strategy-Bundles, scrollt runter und gebt in das entsprechende Feld die E-Mail-Adresse ein, an die ihr die Freischaltcodes für die Inhalte geschickt bekommen möchtet.