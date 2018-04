MAG 2018: Entertainmentmesse in Erfurt mit Fokus auf Community

Mit der MAG 2018 steht am ersten Oktober-Wochenende diesen Jahres der Nachfolger zur Magnology 2017 in Hamburg an. Konkret wird die Veranstaltung vom 5. bis zum 7. Oktober in der Erfurter Messe stattfinden. Zu den Organisatoren gehören die YouTuber PietSmiet, die von der Gamescom bekannte Indie Arena Booth, die Influencer-Agentur 2nd Wave (LeFloid, Paluten, Spacefrogs) und einige weitere, beispielsweise der Manga-Shop J-Store.

Die Ausrichter der Entertainment-Messe bezeichnen die MAG 2018 selbst als Community-Convention, bei der die Fans im Vordergrund stehen. Sie sollen sich wohlfühlen und den Austausch mit anderen Gleichgesinnten pflegen. Dabei soll der Fokus nicht nur auf Spielefreunden liegen, die Veranstalter wollen insgesamt sieben Zielgruppen ansprechen:

Games : Neben der Indie Arena Booth und den Ausstellern wird es Game Jams und Tabletop-Spiele geben

: Neben der Indie Arena Booth und den Ausstellern wird es Game Jams und Tabletop-Spiele geben Cosplay : Es werden bekannte Cosplayer eingeladen, zudem gibt es Workshops und einen Contest

: Es werden bekannte Cosplayer eingeladen, zudem gibt es Workshops und einen Contest Creator : Livestreams und Showmatches soll es ebenso geben wie die Möglichkeit, bekannte Persönlichkeiten kennen zu lernen

: Livestreams und Showmatches soll es ebenso geben wie die Möglichkeit, bekannte Persönlichkeiten kennen zu lernen Comic : Anime- und Manga-Künstler werden live neue Kunstwerke zeichnen

: Anime- und Manga-Künstler werden live neue Kunstwerke zeichnen Lifestyle : In dem Maid- und Butler-Cafés soll gutes Essen zu fairen Preisen serviert werden

: In dem Maid- und Butler-Cafés soll gutes Essen zu fairen Preisen serviert werden Fangress : Vorträge von Experten aus den Bereichen Games, Cosplay, Anime, Manga und Comic

: Vorträge von Experten aus den Bereichen Games, Cosplay, Anime, Manga und Comic Merch: Ausgewählte Fan-Produkte werden zu fairen Preisen angeboten

Durch die Programmpunkte, sowie des Fokus auf Influencer scheint sich die MAG 2018 eher an ein jüngeres Publikum zu richten. Spannend sind auch die reinen reinen Größenverhältnisse, vergleicht man die Erfurter Messe mit der Kölnmesse. Während die Gamescom in Köln auf circa 200.000 Quadratmetern stattfindet, nutzt die MAG 2018 ihre Veranstaltungslocation zwar vollkommen aus, diese misst aber auch nur 25.000 Quadratmeter.