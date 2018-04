"Hörst du wieder düdülütüt?" - Zankstelle Vol. 22 spricht über Musik

Der GG-User-Podcast geht in die nächste Runde und wagt sich diesmal auf das Tanzparkett. Da Hendrik -ZGI- und Jürgen -ZG- aber natürlich echte Männer sind, begnügen sie sich damit, am Rande der Tanzfläche locker an der Spiegelwand gelehnt mit dem Kopf zum Takt zu wippen und sich gegenseitig zu versichern, was für coole Kerle sie doch sind.

Die beiden haben sich jeweils ein paar Lieblingsmelodien ihrer Zockerkarriere ausgesucht, die sie nachdrücklich beeindruckt haben. Hier spielen sie sich erstmals gegenseitig ihre Auswahl vor. Die unterschiedliche Gamer-Werdung (einerseits CPC, andererseits NES und Playstation) führt zu so einigen Überraschungen. Spiele wie Barbarian - The Ultimate Warrior und Ridge Racer lassen uns und euch die Ohren klingeln. Während Hendrik nach dem Motto "Rhythm is a dancer" ausgewählt hat, scheint Jürgen auf fremdartige Klänge zu reagieren. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Blogspot und Discord. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor.