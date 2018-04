Take-Two: 150 Millionen-Dollar-Klage von Leslie Benzies abgewiesen

PC 360 XOne PS3 PS4

GTA 5 ab 14,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der ehemalige Leiter des Studios Rockstar North, Leslie Benzies, entschied sich nach seinem Ausstieg 2016, eine Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Take-Two anzustreben. Laut ihm wurde er von den Rockstar-Games-Gründern Sam und Dan Houser sowie Take-Two Interactive aus dem Unternehmen gedrängt. Außerdem sollen ihm Gehälter und versprochene Anteile nicht ausgezahlt worden sein, die Summe seiner Klage beläuft sich auf 150 Millionen Dollar.

Der oberste Gerichtshof in New York fällte nun ein vorläufiges Urteil, in dem er die Klage von Benzies in erster Instanz abweist. Die Summe der Gewinnbeteiligungen könne niemals so hoch gewesen sein, jedoch stehe dem ehemaligen Studioleiter zumindest eine Abfindung zu. Wie viel Geld Rockstar Benzies konkret schuldig ist, geht aus dem Dokument nicht hervor.