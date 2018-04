Crowdfunding: Yakuza 6 Letsplay mit Langer-san & 1. Folge

Aktion: Yakuza 6 Letsplay 345€ 1200 Letsplay gefundet 1300 Folge #11 1400 Folge #12 1500 Folge #13 1600 Folge #14 1700 Folge #15 Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den Balken voll zu sehen. Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Yakuza 6 Letsplay" hinter eure Usernummer (siehe Profil):

Es ist soweit: 15 Monate nach dem Yakuza 0-Letsplay, über zwei Jahre nach dem Yakuza 5-Letsplay habt ihr nun die Chance, Jörg ein drittes Mal als edlen, mittlerweile alternden, aber immer noch enorm schlagstarken Gangster ins virtuelle Japan zu schicken! Am 17.4. erscheint Yakuza 6 - The Song of Life endlich in Deutschland, und direkt danach könnte unser Letsplay starten.

Wobei: Jörg hat richtig Lust hat auf dieses Letsplay, schon allein, weil er hofft, darin auf sein großes Filmidol Takeshi Kitano zu treffen. Und weil in der ersten Episode eh kaum etwas spielbar ist, gibt es diese, als Folge #0, gleich mal umsonst, direkt unter dieser News! Sie führt 45 Minuten lang in die Handlung ein, teils direkt an Yakuza 5 anschließend. Eine ideale Vorbereitung also, um dann hoffentlich mit finanzierter Folge 1 ins eigentliche Spiel (und das erste Kapitel) zu starten.

Es gelten dieselben Regeln wie beim noch laufenden Kingdom Come-Letsplay: Es müssen mindestens 1.200 Euro erreicht werden, damit das Letsplay mit zehn Folgen (ohne #0 natürlich) startet. Für jeweils 100 weitere Euro gibt es eine weitere Folge. Nach etwa zwei Drittel der anfänglich finanzierten Folgen gibt es eine zweite Deadline, nach der dann nicht mehr gespendet werden kann.

Sollte das Crowdfunding erfolgreich sein (falls nicht, gibt es binnen weniger Stunden/Tage das Geld zurück), erscheinen die Folgen jeweils mittwochs, donnerstags und sonntags für die Spender, erstmals am 18.4. morgens. 48 Stunden später werden die Folgen für alle Interessierten frei, ebenfalls wie gehabt.

Also: Wenn ihr Lust auf die Kombination "Japan-Fanboy Jörg" plus das modernste, schönste (und vielleicht sogar beste?) Yakuza aller Zeiten habt, zögert nicht lange! Euch wird eine andere Erfahrung als beim Kingdom-Come-Letsplay erwarten, und zwar nicht nur wegen des anderen Settings und der zu vermutenden Bug-Freiheit: Jörg erzählt bei jeder sich bietenden Gelegenheit Anekdoten aus seinem reichen selbst erlebten oder angelesenen Japan-Wissensschatz, weist auf kulturelle Besonderheiten hin... oder zelebriert seine Lust für Fahrräder.

Die Deadline für Spendenphase 1 ist Dienstag, 17.4., 18:00 Uhr. Ganbatte!