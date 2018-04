Moonlighter: Termin für PC, Xbox One und PS4

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Der Entwickler Digital Sun und der Publisher 11 Bit Studios haben das Kickstarter-finanzierte Roguelike-Action-Rollenspiel Moonlighter mit einem konkreten Release-Termin bedacht. Der Titel wird nach Angaben des Studios Ende des kommenden Monats, am 29. Mai 2018, für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Für die im Oktober vergangenen Jahres angekündigte Nintendo-Switch-Umsetzung des Spiels wurde vorerst kein Veröffentlichungstermin genannt.

Das Spiel wird für alle drei oben genannten Plattformen digital zum Preis von 19,99 Euro angeboten. Für die PS4 wird zusätzlich noch eine Retail-Fassung und eine limitierte Edition mit einem Medaillon erscheinen, die vom Indie-Game-Publisher Merge Games vertrieben wird.

Digital Sun beschreibt das Spiel als ein Roguelike-Action-RPG mit zufallsgenerierten Dungeons und Shop-Management. Ihr schlüpft in die Rolle des abenteuerlustigen Ladenbesitzers Will, der davon träumt, ein Held zu werden und deshalb nachts die geheimnisvollen Verliese nahe der Stadt erkundet. Die Gegenstände, die er dabei erbeutet, verkauft er in seinem Laden, um weitere Beutezüge zu finanzieren und seine anfänglich billige Ausrüstung zu verbessern.

Die Entwickler versprechen zahlreiche Waffen und Gegenstände, sowie abwechslungsreiche Feinde und Bossgegner zu liefern. Das Design des Spiels wurde laut den Machern von Spielen, wie Rogue Legacy, The Binding of Isaac (User-Artikel), The Legend Of Zelda - The Minish Cap, Recettear - An Item Shop's Tale sowie den Arbeiten des japanischen Zeichentrickfilmstudios Ghibli (Spirited Away, The Tale of the Princess Kaguy, The Wind Rises) inspiriert. Einen neuen Trailer zur Termin-Ankündigung könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: