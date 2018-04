Blizzcon 2018: Termin und Details zum Ticketverkauf

Blizzard Entertainment hat den Termin und die Details zur Blizzcon 2018 bekannt gegeben. Das Event findet am 2. und 3. November dieses Jahres im Anaheim Convention Center statt. Der Startschuss für den ersten Ticketverkauf fällt am 10. Mai, um 04:00 Uhr (deutscher Zeit). Der zweite folgt zwei Tage später, am 12. Mai, um 19:00 Uhr. Der Preis der Tickets liegt bei 199 US-Dollar (etwa 160 Euro) zuzüglich Steuern und Gebühren. Ihr könnt die Tickets über den Online-Ticketservice Universe erwerben. Später im Jahr soll es zudem noch einen weiteren Verkauf mit einer begrenzten Ticketanzahl geben. Details dazu sollen in den nächsten Monaten folgen. Die Besucher der Messe werden vor Ort wie gewohnt mit einem exklusiven Goodie-Bag beschenkt.

Am 17. Mai ab 04:00 Uhr werden zudem Tickets für ein exklusives Benefizessen vor der Blizzcon zum Preis von 750 US-Dollar (rund 600 Euro) angeboten, das am Donnerstagabend, den 1. November, zugunsten der Wohltätigkeitsorganisation CHOC Children’s veranstaltet wird und bei dem diverse Entwickler, Künstler und Blizzards Community-Vertreter zugegen sein werden.

Die Eröffnungswoche der Veranstaltung wird auch in diesem Jahr mit eSport-Wettkämpfen eingeläutet, die vom 25. bis 29. Oktober in der Blizzard Arena Los Angeles stattfinden werden. Euch erwarten die ersten Runden der Starcraft 2 World Championship Series Global Finals, die Heroes of the Storm Global Championship Finals und die World of Warcraft Arena World Championship Finals. Die Gewinner sollen dann an den beiden Event-Tagen am 2. und 3. November gemeinsam mit den Champions des Overwatch World Cup und der Hearthstone Global Games gekrönt werden. Nachfolgend nochmal die Turnierdaten im Überblick:

Heroes of the Storm Global Championship: 25. bis 28. Oktober, 2. bis 3. November

Starcraft 2 World Championship Series: 26. bis 28. Oktober, 2. bis 3. November

World of Warcraft Arena Global Championship: 29. Oktober, 2. bis 3. November

Overwatch World Cup: 2. bis 3. November

Hearthstone Global Games: 2. bis 3. November

Wer nicht die Möglichkeit hat, die Blizzcon zu besuchen, wird wie gewohnt ein virtuelles Ticket erwerben können, das Zugang zu den Livestream-Übertragungen des Events und „eine Vielzahl an Bonusinhalten“, darunter auch Ingame-Boni für Blizzard-Spiele, bieten soll. Details zum Preis, der Verfügbarkeit, sowie Programm-Infos sollen später bekannt gegeben werden.