Radical Heights: Boss Key geht mit Battle-Royale-Shooter an den Start

PC

Gerade erst vor wenigen Tagen hat Boss Key Productions bekanntgegeben, die Weiterentwicklung ihres Online-Shooters Lawbreakers einzustellen (siehe auch Lawbreakers: Arena-Shooter wird vorerst nicht weiterentwickelt), da kündigt das Studio bereits ihr neues Projekt an. Dieses hört auf den Namen Radical Heights und möchte von der Beliebtheit der aktuellen Battle-Royale-Welle profitieren.

Radical Heights kommt im Neon-Look der 80er daher und spielt unter einer Kuppel irgendwo in Südkalifornien. Wie in PUBG (im Test) und Fortnite Battle Royale (in der Stunde der Kritiker) müsst ihr in der Spielwelt Waffen und weitere Ausrüstung aufsammeln, um gegen die menschlichen Gegenspieler eine Chance zu haben. Zusätzlich sollt ihr in der Umgebung auch Geld aufsammeln können, mit dem ihr euch unter anderem zu Beginn einer Partie Waffen an einem Automaten erspielen könnt. Inwiefern Radical Heights als Free-to-play-Titel auf solche Mechaniken ausgelegt ist und den Einsatz von Echtgeld bevorteilt, bleibt abzuwarten. Wie viele Spieler sich gleichzeitig in den Überlebenskampf stürzen, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Radical Heights geht bereits heute als " X-TREM Early-Access"-Spiel via Steam online.