The Bunker jetzt auch für die Nintendo Switch

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Heute ist der interaktive Film The Bunker (zum Arcade-Check von The Bunker) für die Nintendo Switch veröffentlicht worden. Das FMV-Spiel wurde von Wales Interactive und Splendy Games entwickelt.

Das Spiel wurde in einem ausgedienten Atombunker (Kelvedon Hatch) der britischen Regierung in Essex gedreht. Für das Drehbuch zeichnen Autoren verantwortlich, die auch schon bei The Witcher, SOMA und Broken Sword mitwirkten. Hauptdarsteller sind Adam Brown (The Hobbit), Sarah Greene (Penny Dreadful) und Grahame Fox (Game of Thrones). Die Switch-Version bietet volle Touchscreen-Unterstützung und kostet im eShop 12,99 Euro. Unter dieser News könnt ihr euch den Release-Trailer anschauen.