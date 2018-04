Shroud of the Avatar verlässt Early Access

PC Linux MacOS

Die erste Episode des (Online-)Rollenspiels Shroud of the Avater namens Forsaken Virtues hat den Early Access verlassen. Entwickelt wurde der geistige Nachfolger der Ultima-Serie und von Ultima Online vom Entwicklerstudio Portalarium, dessen Kopf Richard "Lord British" Garriott ist. Das Spiel wurde und wird über Crowdfunding und Mikrotransaktionen finanziert.

Ihr schlüpft in die Rolle eures Avatar, müsst Kämpfe ausfechten und euch im Handwerk üben. Wie in den Vorbildern legt ihr euch nicht auf eine Klasse fest, sondern könnt euch frei spezialisieren. Die Welt ist nicht komplett offen, so dass ihr euch immer wieder über eine Karte bewegen müsst. Ihr könnt das komplette Spiel alleine, mit Freunden oder in einer persistenten Online-Welt erleben. Die Story wurde in Zusammenarbeit mit Tracy Hickman (Drachenlanze) verfasst und soll euch auch vor moralische Entscheidungen stellen. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den aktuellen Story-Trailer anschauen.