The Protagonist: Neues Sci-Fi-Rundentaktik-Rollenspiel angekündigt

PC

Der kanadische Entwickler 3Mind Games arbeitet gerade an einem neuen Rundentaktik-RPG, das von der Optik her an Mass Effect erinnern soll. The Protagonist soll voraussichtlich 2019 für den PC erscheinen. Ob es auch eine Umsetzung für Konsolen geben wird, ist noch nicht bekannt.

An der Story schreiben viele Branchenveteranen mit, die bereits bei Mass Effect, Warhammer 40.000 oder Star Wars mitgewirkt haben. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Angel, einer Spezialagentin, die zusammen mit ihrem Team eine Raumstation infiltrieren soll, die um den Planeten Terra kreist. Diese Station stammt von einer feindlichen, synthetischen Rasse, den sogenannten KL-T. Natürlich geht auf dem Weg zur Mission irgendwas schief und wir wachen in der Krankenstation des Stationsgefängnisses auf. Zu allem Überfluss haben wir zudem unsere Erinnerung, wie wir in die Station gekommen sind, verloren. Nun müssen wir versuchen, unser Team wieder zu finden und unsere Mission zu beenden.

Innovativ soll laut den Entwicklern das Kampfsystem von The Protagonist, genannt M.A.C.S. ( Martial Arts Combat System), werden. Mit diesem soll es euch möglich sein, eure ganz eigenen Kombos zu erschaffen und zu perfektionieren. Diese könnt ihr dann auch mit der Community teilen. Außerdem wird ein dynamisches Dialogsystem versprochen, das je nach Antwort unterschiedliche Konsequenzen nach sich ziehen soll. Ein erster Trailer mit Ingameszenen wurde auch veröffentlicht. Ihr könnt ihn euch direkt unter der News anschauen.