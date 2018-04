Game-Verband: Deutscher Spielemarkt mit deutlichem Wachstumssprung

Der deutsche Markt für Videospiele und Games-Hardware konnte im vergangenen Jahr einen deutlichen Wachstumssprung verzeichnen. Dies gab der deutsche game-Verband basierend auf den Daten des Marktforschungsunternehmens GfK und GfK Entertainment bekannt. Laut den Ergebnissen ist der Gesamtmarkt 2017 im Vergleich zu 2016 um 15 Prozent von 2,9 auf 3,3 Milliarden Euro gewachsen und konnte somit erstmals die Drei-Milliarden-Marke durchbrechen.

Bei den Spielkonsolen und der Gaming-Peripherie wurde eine Umsatzsteigerung von 26 Prozent von 747 auf 938 Millionen Euro verzeichnet, während der Umsatz für die Spiele (PC, Konsolen, Handheld, Tablets und Smartphones) um 12 Prozent, von 2,2 auf 2,4 Milliarden Euro stieg. Der Umsatz mit digitalen Verkäufen ist um 1 Prozent auf 1,2 Milliarden gewachsen.

Auch im Bereich Mikrotransaktionen (für virtuelle Güter und Zusatzinhalte) konnte eine deutliche Steigerung um 28 Prozent von 659 auf 844 Millionen Euro vermerkt werden. Der Umsatz mit Abonnements sank hingegen um 4 Prozent von 173 auf 166 Millionen Euro. Viel Geld haben die Deutschen 2017 in Online-Netzwerke, wie EA Access, Playstation Plus und Xbox Live Gold investiert, denn der Teilmarkt ist hier um 57 Prozent von 114 auf 179 Millionen Euro gewachsen. Der Umsatz mit den Hybrid Toys sank unterdessen von 28 auf 20 Millionen Euro.

Laut Game-Geschäftsführer Felix Falk entwickle sich der Spielemarkt weltweit bereits seit vielen Jahren so dynamisch wie kein anderer Medien- und Kulturbereich und 2017 sei für Computer- und Videospiele besonders erfolgreich gewesen, was vor allem den neuen oder überarbeiteten Konsolen und zahlreichen Blockbuster-Spielen zu verdanken sei. In seinem Statement fordert Falk die deutschen Politiker daher zur baldigen Umsetzung der Game-Förderung auf: