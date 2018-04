Christoph und Dennis sprechen im heutigen MoMoCa intensiv über die Flucht aus dem Knast und kredenzen euch die Vorschau. Zudem beantworten sie eure Fragen und auch Jörg kommt kurz zu Wort.

Der Umzug nach Tokio wurde abgewendet und so finden sich Christoph, Dennis und kurzzeitig auch Jörg wieder in Salmdorf vor dem Podcast-Mikrofon ein. Mit ihnen haben zum Wochenbeginn auch zahlreiche wütende Fans den Weg in die Redaktion gefunden. Alle besprochenen Themen des MoMoCa findet ihr in der Übersicht:

00:32 Guten Morgen von der GamersGlobal-Redaktion!

01:00 Das Kingdom Come -Letsplay geht weiter, die Twitch-Folge ist am nächsten Dienstag

01:50 Vermutlich am morgigen Dienstag startet das Crowdfunding zum Yakuza 6 -Letsplay

-Letsplay 03:00 Auf der Seite gibt es diese Woche kleinere, Relaunch-bedingte Änderungen

04:44 Die Vorschau: Euch erwartet ein Test zum The C64 Mini sowie zu Extinction und God of War , die SdK zu Kratos neuem Abenteuer folgt in der nächsten Woche

09:09 Far Cry 5 hat Dennis trotz einer Kritikpunkte immer noch fest im Griff

11:04 Christoph lässt Hope County zu Gunsten von Bridge Constructor Portal im Stich

14:06 Beide sind in A Way Out aus dem Knast geflohen und sprechen ausführlich darüber

26:10 Q-Bert leitet die Userfragen mit statistischem Interesse an Kommentar-Zeiten ein

leitet die Userfragen mit statistischem Interesse an Kommentar-Zeiten ein 26:46 Zudem vermisst er die Sonntagsumfragen

27:07 Gibt es rote oder grüne Trauben zum sonntäglichen Festmahl fragt revo

27:46 Necromanus schlägt monatliche VR-Kurztests für Premiumenten vor

schlägt monatliche VR-Kurztests für Premiumenten vor 28:39 Für ChillerOfDuty wäre eine Audio-Test-Übersicht wünschenswert

wäre eine Audio-Test-Übersicht wünschenswert 29:55 Tschüss und bis zur nächsten Woche!

