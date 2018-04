Watch Dogs 2: Gaming-Assistant SAM mit Hinweisen auf Nachfolger

PC XOne PS4

Ubisoft wird möglicherweise in naher Zukunft Watch Dogs 3 ankündigen. Nachdem bereits im Vorfeld ein mysteriöser Tweet mit der Nachricht „This is everything“ für Spekulationen unter den Fans im Netz sorgte, liefert nun Ubisofts hauseigener Gaming-Assistent SAM einen etwas konkreteren Hinweis auf die Entwicklung des Nachfolgers. SAM befindet sich derzeit in einer geschlossenen Beta, die vorerst nur in Kanada über die Ubisoft-Club-App (Android und iOS) verfügbar ist. Einer der Testteilnehmer veröffentlichte ein Video, in dem er den Assistenten eine Frage über Watch Dogs 3 stellt. Dieser liefert daraufhin folgende einprogrammierte Antwort:

Watch Dogs 3 ist noch nicht fertig, aber die neueste Version, die ich ausprobiert habe, sah schon ziemlich stabil aus. Das Entwicklerteam wirkt hier wirklich Wunder. Ich kann es kaum abwarten, dass ihr es ausprobiert

Andere Beta-Nutzer haben inzwischen ebenfalls bestätigt, dass SAM auf die Frage nach Watch Dogs 3 tatsächlich diese Antwort liefert. Es handelt sich also nicht um ein Fake. Ubisoft hat hier offenbar absichtlich ein paar Hinweise auf die Fortsetzung gestreut. Möglicherweise werden wir im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles (12. bis 14. Juni 2018) eine Ankündigung sehen.