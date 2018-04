Solo - A Star Wars Story: Weitere Einblicke im neuen Trailer

Disney hat einen neuen Trailer zu Solo - A Star Wars Story. Im kommenden Spin-off der Filmreihe wird die Origin-Story von Han Solo (gespielt von Alden Ehrenreich) erzählt. Der neue Clip zeigt weitere actionreiche Szenen mit dem Schmuggler und seinem Partner Chewbacca (Joonas Suotamo). Auch Qi'ra (Emilia Clarke) und Lando (Donald Glover) haben einen Auftritt.

Die Regie bei dem Film wurde von Ron Howard übernommen, der in der Vergangenheit unter anderem für A Beautiful Mind, In the Heart of the Sea und zuletzt Inferno Regie führte. Derzeit befindet sich Solo - A Star Wars Story in der Nachbearbeitung und soll hierzulande am 24. Mai in den Kinos anlaufen. Die Deutsche Version des Trailers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die englische Fassung haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.