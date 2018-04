Below: Release 2018 - 24 Minuten Gameplay von der PAX East 2018

PC XOne

Knapp fünf Jahre ist es her, seit der Entwickler Capybara Games auf der E3 2013 sein Top-Down-Roguelike-Adventure Below für den PC und die Xbox One ankündigte. Eigentlich sollte der Titel bereits 2014 auf den Markt kommen, wurde jedoch mehrfach nach hinten verschoben. Nun soll sich Below aber seiner Fertigstellung nähern. Einen Release-Termin nannten die Entwickler zwar nicht, bestätigten jedoch, dass es noch 2018 soweit sein wird. Auf der PAX East in Boston wurden zudem neue Spielszenen präsentiert, die ihr euch weiter unten anschauen könnt.

In Below erkundet ihr als einsamer Wanderer eine riesige, offene Insel mit zufällig generierten Umgebungen. Das Spiel kommt komplett ohne Texte, Dialoge oder Tutorials aus. Alles, von der Story der Insel, ihre Bewohner, sowie Flora und Fauna, muss durch die Erforschung von euch selbst in Erfahrung gebracht werden. Das Spiel soll mit „brutalen aber fairen“ Kämpfen, einem Handwerksystem und Permadeath aufwarten. Letzteres bedeutet, dass ihr nach eurem digitalen Ableben ganz von vorne beginnt. Ihr müsst im Spiel die Risiken bei euren Handlungen also sorgfältig abwägen. Ein paar Dinge, wie etwa gelöste Rätsel, gesammelte Schlüssel, geöffnete Türen und entdeckte Pfade, bleiben jedoch auch nach eurem Tod erhalten. Ihr könnt zudem die Gegenstände eurer Leiche plündern, wenn ihr es bis zu dieser schafft, bevor sie verrottet.