Eternity - The Last Unicorn: Neues RPG von Void Studios angekündigt

PC XOne PS4

Mit Eternity - The Last Unicorn haben der brasilianische Entwickler Void Studios und der Publisher 1C Company auf der PAX East ein neues Rollenspiel mit klassischen Spielmechaniken für PC, Xbox One und die PS4 angekündigt. Der Titel soll eine Geschichte, basierend auf der nordischen Mythologie erzählen, allerdings mit einem Fantasy-Setting aufwarten.

Die Story von Eternity - The Last Unicorn dreht sich um das Volk der Elfen. Diese wurden von ihrer heiligen Göttin mit vier Einhörnern beschenkt, die ein Teil der Elfen wurden. Als die Tiere jedoch mit Hilfe dunkler Hexenmagie entführt und verflucht werden, sehen sich die Elfen auch mit einer Gefahr für ihre Existenz konfrontiert. Ihr schlüpft in die Rolle von Aurehen, einer jungen, unschuldigen Elfe, die sich auf die Suche nach dem letzten Einhorn begibt.

Auf eurem Abenteuer bereist ihr „faszinierende Schauplätze“, trefft auf verschiedene Fantasy-Figuren und kämpft um die Unsterblichkeit der Elven. Die Entwickler versprechen eine starke, umfangreiche Story, eine klassische Charakterentwicklung, verschiedene erlernbare Fähigkeiten, durch Upgrades aufwertbare Waffen und mächtige Gegenstände. Darüber hinaus soll der Titel mit einem Arena-Modus aufwarten. Einen ersten Trailer gibt es auch: