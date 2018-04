Far Cry 5 ab 50,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Ergebnis: Der Anteil der User, die Far Cry 5 bisher schon gespielt haben, fällt mit 26 Prozent noch überschaubar aus. Weitere 41 Prozent planen allerdings, spätestens in einem Sale zuzuschlagen. Insgesamt 19 Prozent der Umfrageteilnehmer sind mit Far Cry 5 zufrieden, 7 Prozent zeigen sich hingegen enttäuscht. Die genaue Verteilung der Antwortmöglichkeiten findet ihr im Folgenden:



Nicht gespielt, und ich habe auch keine Pläne das zu ändern 33% Noch nicht gespielt, irgendwann im Sale wird es mal eingetütet 29% Noch nicht gespielt, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen 12% Es ist super und entwickelt die Serie an den richtigen Stellen weiter 7% Es ist gut, aber so gravierend sind die Änderungen nun auch nicht 5% Ich bin begeistert – für mich ist es das vielleicht beste Far Cry 5% Ich hatte mir dann doch etwas mehr von Far Cry 5 versprochen 4% Spätestens jetzt hängt mir das Spielprinzip zum Hals raus – ich bin enttäuscht 3% Mein erstes Far Cry – und ich habe einen riesigen Spaß 2%

Nach einem kurzen Steinzeit-Intermezzo mit dem Spin-off mit Primal verfrachtet euch das neueste Far Cry wieder mitten in ein modernes Szenario. Far Cry 5 (im Test: Note 9.0) spielt in einem fiktiven Teil des US-Bundesstaats Montana, in dem ihr euch mit dem Sektenführer Joseph Seed, seinen drei Geschwistern und seinen Jüngern anlegt. Wie seine Vorgänger bietet es eine offene Spielwelt, in der ihr abseits der Story- und Nebenmissionen diversen Aktivitäten nachgehen könnt sowie zahlreiche Spielelemente, für die die Ubisoft-Serie bekannt ist. So müsst ihr auch im neuesten Teil unter anderem wieder Außenposten befreien, um den Einfluss der Gegner im entsprechenden Gebiet zu verringern.

Doch es gibt auch einige Dinge, die Far Cry 5 anders macht als die letzten Teile. Das Crafting, das in Teil 3, 4 und Primal noch ein zentrales Element war, wurde stark zurückgefahren. Auf die berüchtigten „Ubisoft-Türme“, über die ihr Informationen zur Spielwelt freischalten musstet, wurde gar komplett verzichtet. Auch spielerisch hat sich einiges geändert, lässt euch die Open World bei der Wahl der Missionen doch mehr Freiheiten als bisher. Rund zwei Wochen nach dem Release möchten wir nun von euch wissen: Wie gefällt euch Far Cry 5? Wählt aus der Umfrage die für euch passende Antwort und nutzt wie gewohnt den Kommentarbereich für weitere Diskussionen.

Bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr könnt ihr an unserer Sonntagsfrage teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread, in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.